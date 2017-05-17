В элитном московском детском саду обрушился потолок

На северо-западе Москвы в элитном дошкольном учреждении "Интересный детский сад" обрушился потолок. В руководстве организации уверены, что вина за случившееся лежит на застройщике и управляющей компании.

"Посыпались конструкции, бетон, чудом в это время в этом месте не оказалось детей", – цитирует Life.ru управляющую Ольгу Каланчину. По ее словам, подобные происшествия случались уже трижды. Однажды на площадке перед детским садом произошел настоящий камнепад: куски кирпича разлетались в радиусе 400 квадратных метров.

Жалобы застройщику и управляющей компании результата не принесли. Руководство детского сада планирует обратиться в полицию и прокуратуру.