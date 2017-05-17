Во Владивостоке умер российский дипломат

В ночь на 17 мая скончался руководитель представительства МИД России во Владивостоке Игорь Агафонов. О смерти дипломата сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

"Много лет этот энергичный и целеустремленный человек неотступно отстаивал интересы России на Тихом океане. Огромный личный вклад Игорь Владимирович внес в развитие международных связей и укрепление внешнеэкономического потенциала Приморья", – сообщили в ведомстве. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что смерть Агафонова стала огромной потерей для всего дипломатического корпуса России.