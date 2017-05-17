Станцию метро "Спортивная" закрыли по требованию полиции

Станция "Спортивная" была закрыта на вход и выход в среду, 17 мая. Как сообщили в пресс-службе подземки, мера была вызвана требованием полиции. Поезда следовали без остановки.

Через несколько минут станция была открыта. В настоящее время "Спортивная" работает в обычном режиме.