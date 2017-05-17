Станцию метро "Спортивная" закрыли по требованию полиции

Станция "Спортивная" была закрыта на вход и выход в среду, 17 мая. Как сообщили в пресс-службе подземки, мера была вызвана требованием полиции. Поезда следовали без остановки.
Через несколько минут станция была открыта. В настоящее время "Спортивная" работает в обычном режиме.
Сокольническая линия. Станция Спортивная. Для проезда пользуйтесь, пожалуйста, МЦК и наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 17 мая 2017 г.
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