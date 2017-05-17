В Москве скончался прославленный космонавт

В столице скончался дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Горбатко. Ему было 82 года, передает ТАСС.

Как рассказали в ракетно-космической отрасли, в последнее время Горбатко плохо себя чувствовал. В течение двух недель он находился в госпитале Мандрыка. Медики боролись за жизнь прославленного космонавта, однако он умер в реанимации.