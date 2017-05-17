У безработного москвича угнали Mercedes за 4 миллиона

На севере столицы неизвестный угнал Mercedes-Benz. Автомобиль был припаркован у одного из домов на Ленинградском шоссе, передает агентство "Москва".
Иномарка принадлежит 39-летнему неработающему жителю столицы. По его словам, материальный ущерб превысил четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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