У безработного москвича угнали Mercedes за 4 миллиона

На севере столицы неизвестный угнал Mercedes-Benz. Автомобиль был припаркован у одного из домов на Ленинградском шоссе, передает агентство "Москва".

Иномарка принадлежит 39-летнему неработающему жителю столицы. По его словам, материальный ущерб превысил четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".