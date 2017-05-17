В Подмосковье электричка насмерть сбила двух пешеходов

На Ярославском направлении Московской железной дороги пригородный электропоезд сбил двух пешеходов. Один человек погиб на месте, еще один скончался по дороге в больницу, передает телеканал "360".

Трагедия произошла между станциями Щелково и Гагаринская. На месте работают правоохранители, устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства ЧП.