Убийца из МИД крутил роман со своей жертвой

Друзья 33-летней Анастасии М., погибшей в ночь на 15 мая в одном из домов на Ленинском проспекте столицы вместе с дочерью от рук своего коллеги, сотрудника МИД Александра Шилина, подтвердили, что жертва была давно знакома с убийцей. Более того, между ними был бурный роман.

Известно, что недавно вернувшийся из Индонезии Шилин, где несколько лет проработал советником-посланником, на момент убийства был официально разведен с женой. Со своей жертвой Анастасией, по данным следствия, он был знаком очень давно. По одной из версий, женщина могла шантажировать дипломата тем, что об их любовной связи станет известно всем.

Анастасия – уроженка подмосковного Подольска. В начале 2000-х закончила колледж МИДа и устроилась работать во внешнеполитическое ведомство. Занимала должности технического секретаря, специалиста по переводам с английского и французского языков.

Женщина мечтала о журналистике, поэтому поступила на заочное отделение журфака МГУ. Для того, чтобы учиться – отпрашивалась с работы. "В это время Настя встречалась в Александром", – цитирует бывшую однокурсницу Анастасии М. Татьяну сайт "Комсомольская правда".

"Было известно, что Александр старше ее лет на десять и тоже работает в МИДе. И что его родители этот выбор не одобряют", – вспоминает Татьяна. Дело в том, что Анастасия была девушкой из обычной семьи, а родные Шилина имели довольно высокий социальный статус в обществе, имея квартиру в центре Москвы и собственный солидный бизнес в сфере строительства и реставрации.

В итоге Александр и Анастасия расстались, и он женился, как оказалось впоследствии, неудачно. Девушка ушла в журналистику. "Она работала в каком-то профильном журнале о куклах, писала о театре. Насколько я знаю, замуж так и не вышла. А четыре года назад у Насти родилась дочь", – рассказала однокурсница Анастасии.

Несмотря на то, что Шилин был женат, все эти годы, по данным следствия, он мог продолжать встречаться с Анастасией. Знакомые сотрудника МИД говорят о том, что это была настоящая страсть. По одной из версий, дипломат мог быть отцом дочери Анастасии.

В то, что женщина могла шантажировать бывшего возлюбленного, ее однокурсница не верит. "Она очень кроткая была. Ангел просто. Даже голос – такой тихий-тихий всегда... Я скорее поверю, что у Александра что-то с головой случилось. Как еще такую жестокость объяснить?" – заключила Татьяна.