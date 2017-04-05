Старушка с автоматом Калашникова наделала шума в центре Москвы

В центре столицы пожилая женщина передала охраннику футляр из-под музыкального инструмента. Открыв чехол, мужчина обнаружил внутри автомат Калашникова.

Инцидент произошел на мосту Богдана Хмельницкого. В настоящее время личность женщины, оставившей оружие, устанавливают сотрудники полиции, передает "Газета.ру".

Прибывшие на место ЧП правоохранители подтвердили, что в футляре находится предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, с маркировкой ОАО "НПО "ИЖМАШ". По данным анонимного источника в полиции, у изъятого предмета залит ствол и спилен поршень.

Как рассказал сотрудник частного охранного предприятия, во время обхода моста к нему обратилась неизвестная пожилая женщина в темной одежде и светлой шапке. По словам мужчины, незнакомка передала ему футляр с предметом, похожим на автомат Калашникова, а затем скрылась в неизвестном направлении.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Пожилая женщина в центре Москвы оставила футляр для музыкальных инструментов с автоматом Калашникова pic.twitter.com/p7Zh4xyBy7 — Москва FM (@92fmru) 5 апреля 2017 г.

Напомним, в конце марта на станции московского метро "Шаболовская" задержали пассажира с оружием времен Великой Отечественной войны. Мужчину попросили подработать курьером, он даже не знал о содержимом груза. Задержанный перевозил части для автоматического оружия: приклад, спусковую скобу, барабанный магазин.