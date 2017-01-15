19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе

После задержания стражи порядка обнаружили у юноши автомат Калашникова, который первоначально приняли за боевой, и 15 стрелянных гильз. Они были рассыпаны на ковриках и сидениях.
Позже стало известно, что изъятое оружие — это ИЖ-161ПС, переделанный из боевого автомата, сообщаетLife.ru. Он предназначен для стрельбы только холостыми патронами.
Юлия Михалкова призналась, что живет в ожидании чуда
Врачам не удается победить пневмонию, с которой артист попал в больницу Санкт-Петербурга
Телеведущий – человек очень влюбчивый и любвеобильный
Продюсер присоединилась к циничному флешмобу, начатому Аллой Пугачевой