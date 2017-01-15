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19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе

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Столичная полиция задержала юношу. Выяснилось, что автомобиль, из которого он стрелял на Ленинградском шоссе в Москве, принадлежит его матери.
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После задержания стражи порядка обнаружили у юноши автомат Калашникова, который первоначально приняли за боевой, и 15 стрелянных гильз. Они были рассыпаны на ковриках и сидениях.

Позже стало известно, что изъятое оружие — это ИЖ-161ПС, переделанный из боевого автомата, сообщаетLife.ru. Он предназначен для стрельбы только холостыми патронами.


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