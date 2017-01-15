19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе

Столичная полиция задержала юношу. Выяснилось, что автомобиль, из которого он стрелял на Ленинградском шоссе в Москве, принадлежит его матери.

После задержания стражи порядка обнаружили у юноши автомат Калашникова, который первоначально приняли за боевой, и 15 стрелянных гильз. Они были рассыпаны на ковриках и сидениях.

Позже стало известно, что изъятое оружие — это ИЖ-161ПС, переделанный из боевого автомата, сообщаетLife.ru. Он предназначен для стрельбы только холостыми патронами.



