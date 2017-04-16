Теракт под Алеппо попал на видео

Очевидец запечатлел на видео момент взрыва автомобиля поблизости от колонны автобусов, перевозивших беженцев из Кафарии и Аль-Фуа. Сообщается, что жертвами теракта стали 100 человек.

Оператор снял момент технической остановки колонны автобусов, перевозивших беженцев. Камера запечатлела вереницу машин и людей на обочине. В какой-то момент мимо проехал начиненный взрывчаткой автомобиль со смертником за рулем. Террорист привел бомбу в действие рядом с заправочной станцией, что стало причиной сильного пожара.

لحظه التفجير مبارح بالراشدين

ويظهر بالتسجل انو السياره الزرقا اتفجرت عند مواقع الثوار

اللي موجودين لحمايه قوافل كفريا والفوعه pic.twitter.com/P4FIk9FAoD — ahmad makiya (@ahmad_makiya1) 16 апреля 2017 г.

По словам сирийских спасателей, жертвами трагедии стали порядка 100 человек, в том числе дети, передает Russia Today. В Сети появились кадры последствий атаки: находившиеся в салоне люди оказались в ловушке и безуспешно пытались выбраться. Сообщается, что террористы не дают беженцам покинуть подконтрольную им территорию и препятствуют транспортировке пострадавших.

#FLAŞ

Fua ve Kefreya'dan tahliye edilen binlerce sivilin dünden beri bekletildiği Raşidin bölgesinde bombalı saldırı yapıldı.Onlarca ölü... pic.twitter.com/KytDibjxoU — NDF (@NatDefFor) 15 апреля 2017 г.

По предварительным данным, подрыв совершил член запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра". Во время сражений за Алеппо ее боевики оказывали сопротивление силам сирийского президента Башара Асада и пользовались медийной поддержкой на Западе.

عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير قرب تجمع للخارجين من كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب#حلب_اليوم #سورية #سوريا pic.twitter.com/YIl4Fgws8X — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) 15 апреля 2017 г.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что международная организация осуждает теракт. "Мы выражаем соболезнования семьям жертв и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", – заявил он. Дюжаррик призвал обеспечить безопасность мирных жителей, ожидающих эвакуации в безопасное место.