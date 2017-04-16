В аэропортах Индии объявлена тревога

В полицию Мумбаи поступило электронное письмо от неизвестной женщины, которая рассказал, что ей удалось случайно подслушать разговор потенциальных угонщиков самолета, передает ТАСС. По ее словам, компания из шестерых мужчин обсуждали в ресторане возможность захвата лайнеров одновременно в трех аэропортах в Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабады. Правоохранительные органы Индии отнеслись к предупреждению со всей возможной серьезностью. В состояние готовности были приведены все службы трех международных аэропортов, а также подразделения сил безопасности. В аэропортах развернуты контртеррористические команды, кинологи с собаками, приняты другие необходимые меры.