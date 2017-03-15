В Москве раскрыто жестокое убийство модели

Правоохранительные органы столицы раскрыли убийство 20-летней модели, которое произошло в центре Москвы в 2016 году. Преступника задержали в Брянской области.

Фигурант уголовного дела, 31-летний Борис Сурков, дал признательные показания. В ближайшее время злоумышленника этапируют в столицу, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, что убийство произошло в сентябре 2016 года. Местный житель нашел тело девушки с колото-резаными ранами шеи около дома по улице Хамовнический Вал.