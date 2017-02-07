Пострадавшая с легкими травмами была доставлена в больницу
Подняться на платформу ему помогли другие пассажиры
Звезда шоу "Своя игра" найден мертвым
Жданов скончался незадолго до своего дня рождения. 12 февраля ему должно было исполниться 47 лет.
Характер повреждений на теле погибшего позволяет предполагать, в том числе, криминальные обстоятельства смерти журналиста, передает новостной тольяттинский портал "День города". Точная причина смерти эрудита устанавливается. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Известно, что Андрей Жданов очень тяжело переживал смерть жены. Ее он потерял полтора года назад – 28 августа 2015 года. Анна Жданова покончила с собой. В кармане женщины была найдена предсмертная записка, в которой она писала, что не хочет жить, просит близких простить ее и никого не винить в произошедшем.
Отметим, выпускник Литературного института имени Горького Андрей Жданов широко известен участием в телевикторине "Своя игра". С февраля 1999 года, когда он впервые появился на телевидении, эрудит принял участие в 74 программах телепередачи.
Ему удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011 году эрудит выиграл главный приз – автомобиль. Последний раз он принял участие в интеллектуальной телепередаче в сентябре 2016 года.
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