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Происшествия

Звезда шоу "Своя игра" найден мертвым

Андрей Жданов. Кадр из телепередачи "Своя игра"
В Тольятти 5 февраля ушел из жизни эрудит шоу "Своя игра", журналист Андрей Жданов. 7 февраля тело мужчины в его квартире обнаружили родственники.
прочитано 6432 раза

Жданов скончался незадолго до своего дня рождения. 12 февраля ему должно было исполниться 47 лет.

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Характер повреждений на теле погибшего позволяет предполагать, в том числе, криминальные обстоятельства смерти журналиста, передает новостной тольяттинский портал "День города". Точная причина смерти эрудита устанавливается. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Известно, что Андрей Жданов очень тяжело переживал смерть жены. Ее он потерял полтора года назад – 28 августа 2015 года. Анна Жданова покончила с собой. В кармане женщины была найдена предсмертная записка, в которой она писала, что не хочет жить, просит близких простить ее и никого не винить в произошедшем.

Отметим, выпускник Литературного института имени Горького Андрей Жданов широко известен участием в телевикторине "Своя игра". С февраля 1999 года, когда он впервые появился на телевидении, эрудит принял участие в 74 программах телепередачи.

Ему удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011 году эрудит выиграл главный приз – автомобиль. Последний раз он принял участие в интеллектуальной телепередаче в сентябре 2016 года. 

Автор: Людмила Фоканова7 февраля 2017, 19:28

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