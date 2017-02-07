Еще один пассажир упал под поезд метро в Москве

На станции метро "Ботанический сад" Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена пассажир упал под поезд, передает Life.ru. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Отметим, ранее появлялась информация, что на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии столичной подземки на пути перед приближающимся поездом упал мужчина. Сообщалось, что его случайно толкнул другой пассажир и тот не смог удержать равновесие.