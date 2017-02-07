Пассажира толкнули под поезд метро в Москве

Днем 7 февраля на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена на пути перед приближающимся поездом упал мужчина, передает Life.ru. Очевидцы рассказали, что пассажира случайно толкнули, после чего он не смог удержать равновесие и свалился с платформы. Некоторые отмечают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Последующие события сняли пассажиры подземки. Состав был остановлен и люди вышли из вагонов.