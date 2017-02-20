На юге Москвы пассажиры ограбили таксиста

На юге столицы двое пассажиров с ножом напали на водителя такси. Они отобрали у мужчины деньги, два мобильных телефона и планшет, после чего скрылись, передает РИАМО.

Инцидент произошел на улице Чертановской. Материальный ущерб составил около 18 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.