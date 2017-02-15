На северо-востоке Москвы таксист насмерть сбил пешехода

В ДТП на северо-востоке столицы погиб пешеход. Это случилось в районе дома 9 на улице Академика Королева, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, водитель такси марки Ford Galaxy ехал на высокой скорости и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП. Таксист с места происшествия не скрылся.