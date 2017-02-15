На северо-востоке Москвы таксист насмерть сбил пешехода

В ДТП на северо-востоке столицы погиб пешеход. Это случилось в районе дома 9 на улице Академика Королева, передает агентство "Москва".
По предварительным данным, водитель такси марки Ford Galaxy ехал на высокой скорости и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП. Таксист с места происшествия не скрылся.
СМИ сообщили печальную новость для фанатов триумфатора "Евровидения"
Об этом сказала популярная актриса Екатерина Варнава
Она считает, что актриса помешала ее семейному счастью
Главная телесваха страны рассказала о трудностях ремесла