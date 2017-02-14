При пожаре в Москве погиб ребенок

Вечером 14 февраля спасатели прибыли для тушения огня в квартире в одном из домов по Дмитровскому шоссе на севере Москвы. После ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тело четырехлетней девочки, передает РИА ФАН. Ребенок, как установили правоохранительные органы, был оставлен без присмотра. Для проведения необходимых действий в следственные органы была доставлена ее мать. Обстоятельства гибели ребенка и причина пожара устанавливаются.