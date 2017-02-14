Водитель Porsche открыл огонь по пешеходу в Москве

Полиция разыскивает водителя иномарки Porsche черного цвета, который, находясь в салоне своего автомобиля, открыл огонь по пешеходу в Рыбинском переулке на северо-востоке Москвы, передает Life.ru. Пострадавший – им оказался сотрудник местного ГБУ "Жилищник" – получил тяжелое ранение головы. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета. Тем не менее, мужчина получил серьезные травмы – врачи опасаются, что им не удастся спасти ему глаз. Сообщается, что это не первое похожее преступление в районе. За три дня до эттого неизвестный на автомобилеPorsche открыл огонь по прохожему.