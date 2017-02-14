Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы

При осмотре теплотрассы на востоке Москвы работники ЖКХ обнаружили в коллекторе тело мужчины. Столичные полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По одной из версий, погибший был бездомным. В коллектор он мог забраться в поисках теплого места и там погибнуть от недостатка кислорода. По другой – мужчину могли убить, а коллектор выступал в качестве места, где тело хотели спрятать. Портал Life.ru опубликовал видео с места обнаружения тела.