На юго-западе Москвы произошло ограбление со стрельбой

Днем 14 февраля на Ленинском проспекте в Москве произошло ограбление. Неизвестные в масках обстреляли женщину-водителя BMW и скрылись с места преступления.

Пострадавшая Лола Г. получила огнестрельное ранение плеча. По предварительным данным, злоумышленники передвигаются на автомобилях Kia и Hyundai. Для поимки преступников в городе введен план "Перехват".