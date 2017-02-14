Утром 14 февраля в районе железнодорожной станции Косино в Москве электричка сбила мужчину. Предположительно, он переходил пути в неположенном месте, передает сетевое издание m24.ru.
Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. По факту происшествия проводится проверка, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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