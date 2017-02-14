Труп пенсионерки шесть лет пролежал в квартире в Москве

В квартире на 1-й Новокузьминской улице в столице обнаружено тело пенсионерки Нины Ивановой 1929 года рождения. По предварительным данным, она скончалась шесть лет назад: труп женщины фактически превратился в мумию.

Неладное заподозрили соседи, передает Life.ru. Они заметили, что пенсионерка не покидала квартиру в течение нескольких лет, поэтому обратились в правоохранительные органы.