Труп пенсионерки шесть лет пролежал в квартире в Москве

В квартире на 1-й Новокузьминской улице в столице обнаружено тело пенсионерки Нины Ивановой 1929 года рождения. По предварительным данным, она скончалась шесть лет назад: труп женщины фактически превратился в мумию.
Неладное заподозрили соседи, передает Life.ru. Они заметили, что пенсионерка не покидала квартиру в течение нескольких лет, поэтому обратились в правоохранительные органы.
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