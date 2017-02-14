Российский лайнер подал сигнал бедствия в небе над Москвой

Пассажирский лайнер Boeing-737 авиакомпании UTair, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, подал сигнал бедствия в небе над столицей. "Было подозрение на течь топлива", – рассказал источник в аэропорту Внуково.
Экипаж прямо в полете отключил один из двигателей. Это позволило урегулировать нештатную ситуацию, передает Life.ru.
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