В работе московского метро в час пик произошел сбой

Утром 14 февраля в работе Московского метрополитена произошел сбой. Неполадки были зафиксированы на двух ветках подземки. По словам пассажиров, составы перестали ходить на участке "Марьина роща" – "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. Перебои в движении наблюдаются и на Калужско-Рижской линии, передает Life.ru.
По предварительным данным, это связано с поломкой поездов. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе подземки.
9:49 Люблинско-Дмитровская л.Были увеличены интервалы движения от Марьиной рощи до Петровско-Разум. из-за подозрения на неисправность поезда— Московское метро (@MetroOperativno) 14 февраля 2017 г.
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