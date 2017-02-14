В работе московского метро в час пик произошел сбой

Утром 14 февраля в работе Московского метрополитена произошел сбой. Неполадки были зафиксированы на двух ветках подземки. По словам пассажиров, составы перестали ходить на участке "Марьина роща" – "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. Перебои в движении наблюдаются и на Калужско-Рижской линии, передает Life.ru.

По предварительным данным, это связано с поломкой поездов. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе подземки.