В Москве неизвестный до смерти забил пенсионерку

На юго-востоке Москвы в квартире на улице Карамзина обнаружено тело 67-летней женщины. По предварительным данным, неизвестный забил пенсионерку и скрылся с места происшествия.

Предположительно, смерть наступила за два часа до приезда полицейских. Труп отправлен на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.