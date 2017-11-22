Известный музыкант превратил квартиру в Москве в фабрику наркотиков

Полиция задержала известного американского музыканта Томаса Ствалли. Блюзовый исполнитель превратил съемную квартиру в Москве в настоящую фабрику по производству марихуаны.

Оперативники вынесли из московской квартиры блюзового музыканта Томаса Ствалли 27 кустов марихуаны и более полутора килограммов уже снятого урожая. Кроме того, полицейские изъяли специальные лампы и средства для удобрения почвы, передает "Московский Комсомолец". Под ферму предприимчивый исполнитель оборудовал одну из комнат своего жилища.

Выяснилось, что свою фабрику по производству наркотика Томас Ствалли развернул в съемной квартире. Двухкомнатное жилье на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы он снимал за 35 тысяч рублей. Хозяйке квартиры он представился как репетитор по английскому языку и барабанщик. Сама женщина сочла, что музыка для него скорее хобби.

Еще об одном хобби – садоводстве – она не догадывалась. Женщина временами наведывалась к арендаторам, но дальше порога не заходила. Всякий раз двери комнаты, которая, как выяснилось позже, была превращена в ферму, были закрыты. Специфического запаха она также не чувствовала.

Превращение в фабрику оказало на квартиру более чем косметическое действие. Теперь женщине придется делать в жилище капитальный ремонт. Кроме того, американский музыкант оставил ей долг за электричество в размере 20 тысяч рублей.

Оперативники подозревают, что об увлечении Томаса Ствалли догадывался руководитель его музыкальной группы. Впрочем, сам он предпочел сделать вид, что впервые слышит о чем-то подобном.

Гражданская жена музыканта Светлана о плантации марихуаны знала, просила его завязать и даже подумывала расстаться. Примечательно, что девушка воспитывает десятилетнего ребенка от прошлого брака и иногда мальчик оставался в злополучной квартире.

Уроженец штата Индиана Томас Ствалли первый раз взял гитару в руки в возрасте 25 лет. На постоянное место жительства в Москву он переехал в 2010 году. В России музыкант влился в коллектив группы Dynamic James и стал исполнять блюзовую музыку.

