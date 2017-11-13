Boeing 737 едва не рухнул при посадке во Внуково
Boeing 737 авиакомпании UTair совершал рейс из Грозного в Москву. Однако во время приземления экипаж лайнера нарушил схему посадки и превысил скоростной режим. В результате сработала система безопасности лайнера.
С помощью вибросигнализатора штурвала пилоты получили сигнал о том, что самолет может рухнуть. Благодаря этому экипаж смог своевременно принять экстренные меры и избежать катастрофы. Командир корабля решил уйти на второй круг, после чего благополучно посадил самолет, передает Life.ru со ссылкой на Mash.
Ранее сообщалось о другом опасном инциденте, который произошел на борту самолета авиакомпании UTair 13 октября. Boeing 737, летевший из Краснодара в Москву, чуть не рухнул при заходе на посадку в аэропорту Внуково.
При заходе на второй круг лайнер резко потерял скорость и высоту. За эти 20 страшных секунд около 100 пассажиров оказались на грани гибели. К счастью, экипаж самолета вовремя принял меры, и столкновения с землей удалось избежать. При этом факт ЧП авиакомпания попыталась скрыть. В связи с инцидентом Ространснадзор начал расследование.
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