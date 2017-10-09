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В доме-интернате под Москвой инвалид устроил кровавую бойню

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В Подмосковье 56-летнего инвалида, подозревают в убийстве своего соседа по комнате в интернате. Трагедия произошла в Подольске, передает РИА ФАН.

По версии следствия, сосед убил 61-летнего мужчину во время ссоры, которая возникла на почве личной неприязни. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

9 октября 2017, 21:17

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