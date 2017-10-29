В Москве полицейский с ножом накинулся на коллегу

Столичные правоохранители проводят проверку по факту нападения на полицейского. По предварительным данным, конфликт произошел в жилом доме в проезде Одоевского.

Страж порядка ранил ножом коллегу и нанес телесные повреждения своей жене. Злоумышленник был задержан.

По акту происшествия проводится проверка. Нападавший будет уволен из МВД, его начальство привлекут в дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.