В Турции перевернулся туристический автобус

В турецкой провинции Анталья разбился автобус с туристами. В салоне автомобиля находились 18 человек, ранения получили восемь пассажиров.
По предварительным данным, все пострадавшие – граждане Японии. Россиян в салоне автобуса в момент аварии не было, сообщил РИА Новостям представитель местной полиции.
#HaberDetay Antalya Akseki'de midibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralının olduğu bildirildi pic.twitter.com/NIsSjt3wXz— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 29 октября 2017 г.
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