В Турции перевернулся туристический автобус

В турецкой провинции Анталья разбился автобус с туристами. В салоне автомобиля находились 18 человек, ранения получили восемь пассажиров.

По предварительным данным, все пострадавшие – граждане Японии. Россиян в салоне автобуса в момент аварии не было, сообщил РИА Новостям представитель местной полиции.