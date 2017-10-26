Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома

Американский гинеколог-репродуктолог Дональд Клайн предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконном осеменении пациенток.

По версии следствия, он под видом спермы из банка вводил пациенткам собственное семя. Как утверждает New York Post, от его действий пострадали как минимум 25 женщин. Образцы ДНК взяты у двоих предполагаемых детей гинеколога. Анализ показал, что Клайн действительно является их биологическим отцом.

Как сообщают адвокаты 78-летнего врача, он собирается признать свою вину на судебном слушании, которое пройдет 14 декабря. Биологические дети специалиста довольны таким решением и надеются, что он понесет наказание. "Я очень рада, я не могла бы быть еще счастливее. Хотелось бы, чтобы на него было как можно больше заявлений", – приводит телеканал Fox 59 слова Якоба Балларда, одного из детей врача.

"Мы хотим, чтобы такое больше никогда не повторялось. Это неправильно со всех точек зрения. Несмотря на то, что нет закона, запрещающего такое, это максимально некорректно. Он должен признать свою вину, а мы не должны допустить повторение подобного", – сказала Эмбер Стаффорд, еще один отпрыск врача-осеменителя.

Клайн, работавший гинекологом-репродуктологом в одной из клиник Индианаполиса с 70-х, ушел на пенсию в 2009 году. По версии обвинения, с начала своей деятельности он обманом осеменил более 50 женщин. Отметим, согласно законам штата Индиана, врачам не запрещено быть донорами собственных пациентов. Какое наказание может грозить врачу, не уточняется.

Это не единственный подобный случай. Коллега Дональда Клайна из американского штата Вирджиния, Сесил Якобсон, попал в похожий скандал. Его обвиняли в использовании собственной спермы для оплодотворения 70 женщин в промежуток между 1976 и 1998 годами.