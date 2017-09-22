В Новосибирске родился ребенок-гигант

В Новосибирске на свет появился младенец весом почти шесть килограммов. Новорожденный выглядит как четырехмесячный ребенок, поднимать его приходится двум медсестрам.

Богатырь родился в Первой городской больнице Новосибирска. Врачи знали, что ребенок будет крупный, но не могли предположить, что настолько. Вес мальчика – 5 670 граммов. Для Светланы Каскеевой, его матери, это уже четвертые роды. Предыдущие дети женщины тоже были крупными, но их вес при рождении не превышал 4,5 килограмма.

Отметим, довольно часто появляются на свет дети весом четыре килограмма, редко – пять килограммов. "Последние шесть лет здесь работаю, такого веса у ребенка ни разу не было. Именно 5 670", – сказал в беседе с изданием "Вести Новосибирск" руководитель службы акушерства и гинекологии больницы Александр Шаклеин.

Малыш родился здоровым, он и его мама чувствуют себя хорошо. Правда, Светлана сетует, что ей пришлось раздать все заранее купленные вещи. Они оказались малы богатырю. И это не единственная проблема, связанная с новорожденным. Медицинским сестрам приходится вдвоем поднимать ребенка. Персонал клиники назвал его солдатом – когда мальчик поест, сразу вытягивается по стойке смирно и в таком положении засыпает.

Напомним, средний вес младенца – три-четыре килограмма. Рекордсменом стал "малыш" из Китая – его вес при рождении составил более килограммов. Он появился на свет в феврале 2012 года в городке Синьсян. Новорожденный весом 7,12 килограмма был зарегистрирован в Великобритании, а в Австралии – 7,39 килограмма.