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В Новосибирске родился ребенок-гигант

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
В Новосибирске на свет появился младенец весом почти шесть килограммов. Новорожденный выглядит как четырехмесячный ребенок, поднимать его приходится двум медсестрам.
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Богатырь родился в Первой городской больнице Новосибирска. Врачи знали, что ребенок будет крупный, но не могли предположить, что настолько. Вес мальчика – 5 670 граммов. Для Светланы Каскеевой, его матери, это уже четвертые роды. Предыдущие дети женщины тоже были крупными, но их вес при рождении не превышал 4,5 килограмма.

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Отметим, довольно часто появляются на свет дети весом четыре килограмма, редко – пять килограммов. "Последние шесть лет здесь работаю, такого веса у ребенка ни разу не было. Именно 5 670", – сказал в беседе с изданием "Вести Новосибирск" руководитель службы акушерства и гинекологии больницы Александр Шаклеин.

Малыш родился здоровым, он и его мама чувствуют себя хорошо. Правда, Светлана сетует, что ей пришлось раздать все заранее купленные вещи. Они оказались малы богатырю. И это не единственная проблема, связанная с новорожденным. Медицинским сестрам приходится вдвоем поднимать ребенка. Персонал клиники назвал его солдатом – когда мальчик поест, сразу вытягивается по стойке смирно и в таком положении засыпает.

Напомним, средний вес младенца – три-четыре килограмма. Рекордсменом стал "малыш" из Китая – его вес при рождении составил более килограммов. Он появился на свет в феврале 2012 года в городке Синьсян. Новорожденный весом 7,12 килограмма был зарегистрирован в Великобритании, а в Австралии – 7,39 килограмма. 

Автор: Михаил Войцеховский22 сентября 2017, 15:17

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