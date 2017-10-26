Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве

Стали известны подробности ЧП на хоррор-квесте в Москве. Среди пострадавших оказалась певица Вероника Веро. Артистка рассказала о произошедшем.

Принять участие в страшной игре компании предложила Вероника. "Мы с ребятами пошли на хоррор-квест. Это была моя инициатива. Это было сделано для тимбилдинга", – пояснила певица.

Однако девушка и предположить не могла, чем обернется квест. Провалившись сквозь пол Веро подумала, что все идет по сценарию. "В начале пол начал под нами трескаться или шевелиться. Мы подумали, что так и должно быть, потому что нам сказали, что потолок не играет, а пол и стены играют. Когда потом под нами стал проваливаться пол, мы думали, что так и должно быть, что мы упадем на что-то мягкое", – рассказала Вероника.

По словам исполнительницы, ей казалось, что падение длилось долго. "Когда мы летели, я подумала, что мы можем покалечиться друг о друга. Нас было восемь человек. Когда я очнулась, мои знакомые говорили, что у них болят руки, они не чувствуют ног. Это все до сих пор непонятно. Мы находимся в шоке", – отметила Веро.

Певица получила легкую травму, а вот некоторым ее товарищам понадобится операция. По словам Вероники, скорую пострадавшие вызывали сами. Теперь Веро намерена судиться с организаторами квеста. Девушка требует компенсации и выплат всех расходов на лечение пострадавшим, передает РЕН ТВ.

Как писали Dni.Ru, в столице во время хоррор-квеста пострадали восемь человек. Игра проходила в помещении на Варшавском шоссе. В какой-то момент в комнате рухнул пол, и все участники квеста провалились в образовавшуюся дыру.