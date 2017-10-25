Пылающий в центре Москвы Mercedes сняли на видео

В центре столицы около автозаправки ТНК загорелся автомобиль Mercedes. ЧП произошло на Хамовническом Валу, передает НТВ.

Пылающую иномарку сняла камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, автомобиль полностью объят огнем.

По данным РЕН ТВ, возгорание уже ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.