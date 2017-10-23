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Божена возмутилась отсутствием жертв в резне на "Эхе Москвы"

Божена Рынска. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Светская львица Божена Рынска выступила с критикой сотрудников радиостанции "Эхо Москвы". Она недовольна, что никто из присутствовавших во время атаки на ведущую Татьяну Фельгенгауэр не воткнул нож в нападавшего.
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Об этом она написала на своей странице в Facebook. "А вот если бы на Эхе нашелся хотя бы один настоящий мужчина и перерезал бы горло нападавшему в ответ, то следующая шваль крепко бы подумала, прежде чем полезть. А так импотенты стоят, как обо***ые олени, пасти разззявив, и клювами щелкают", – считает Божена.

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Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Девушка недовольна, что сотрудники радиостанции не линчевали Бориса Грица прямо после задержания. "Эти соплежуи даже на суд Линча не способны", – написала она комментатору, который усомнился в том, что человек просто так может убить. По мнению Рынски, в инциденте должна была быть одна жертва – сам нападавший. Всех, кто не разделяет ее позицию, светская львица называет "импотентными терпилками", "соплежуями", "оленями обо***ными", "соплежуйным ч**м" и "петухами".

Отметим, что многие пользователи придерживаются той же точки зрения, что и комментатор: "Божена, убить человека – это очень тяжело. Человек со здоровой психикой без подготовки на это практически не способен", – пытаются убедить девушку в обсуждении под ее провокационным заявлением. На это Божена ответила, что она "легко бы убила врага". "Вообще не задумываясь", –  добавила она.

По мнению светской львицы, сотрудники радиостанции должны были "бить всей станцией, разорвать на части всем вместе" задержанного Бориса Грица.  Кроме того, Божена обвиняет в нападении на Татьяну Фельгенгауэр работников государственных СМИ, которых она презрительно называет "НТВошки". "Каждый пропагандист сейчас – преступник. Каждый подстрекает психов к убийству диссидентов. Каждый виноват, и каждого будем судить", – написала Рынска. 

Автор: Михаил Войцеховский23 октября 2017, 21:45

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