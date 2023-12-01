Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Раков в декабре 2023 года

Наконец-то Ракам можно вздохнуть спокойно.

Астролог Дмитрий Шимко рассказал, какие перемены предстоят в жизни родившихся под этим "водным" знаком зодиака. Как отметил эксперт, последний месяц уходящего года должен быть благоприятным, мягким и полным приятных впечатлений.

Последние месяцы для чувствительных Раков были непростые, и декабрь в силах компенсировать переживания этих долгих недель. Однако сидеть на месте нельзя, так как успех и наслаждение прямо пропорциональны количеству поездок. По прогнозу астролога, в декабре у домоседов Раков, скорее всего, перемещений будет много.

Кроме того, отмечает Шимко, представителей этого знака ждет множество знакомств, причем с иностранцами. Более того, для Раков, сердце которых пока свободно, одна из таких встреч может привести к романтическим отношениям.

В карьере все тоже будет неплохо. Позитивные изменения в этой сфере запустят цепочку событий 2024 и 2025 годов, так как 2023-й – время тактических решений. Как отметил Дмитрий Шимко, для Раков декабрь станет апогеем года. Беспокойство раков наконец закончится, они ощутят гармонию и выдохнут в бесконечной гонке.