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Четверг 30 ноября

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Месяц станет ключевым для одного знака: астролог дал прогноз на декабрь 2023

Месяц станет ключевым для одного знака: астролог дал прогноз на декабрь 2023
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Эксперт по звездам рассказал, что в жизни некоторых последний месяц текущего года сыграет особое значение.

Считается, что с наступлением нового года жизнь каждого человека начинается с чистого листа. Именно поэтому многие стараются завершить дела и реализовать все цели до конца первого месяца зимы. Но для некоторых представителей зодиакального круга период с 1 по 31 декабря станет особенно важным. Об этом "Утро.ру" рассказал нумеролог и астротиполог Дмитрий Шимко.

Астролог объяснил, что следующий месяц станет ключевым для одного знака зодиака – Близнецов. По словам эксперта, у представителей этого знака декабрь будет настолько интересным и насыщенным на новые события, что вспоминать его они будут еще долгое время.

Нумеролог отметил, что в течение следующего месяца в жизни Близнецов будет заложен фундамент на три ближайших года. Эти представители зодиакального круга смогут понять, какое развитие событий ждет их в дальнейшем, и оценить перспективу на период с 2024-го по 2026-й. Это касается не только карьеры Близнецов, но и отношений с близкими людьми.

"Декабрь не позволит обернуться назад и шагнуть в прошлое. Ведь вы уже заглянули в неизведанное предстоящее, и точкой отсчета стал сентябрь 2023 года", – предупредил астротиполог.

Астролог объяснил, что всю полученную в ближайшие 31 день информацию следует перекладывать на каждый аспект жизни. Как предостерег эксперт, второго шанса у Близнецов не будет, ведь вместе с декабрем начнется новый цикл их жизни.

30 ноября 2023, 17:08
Фото: pixabay.com/Gam-Ol
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