Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября для всех знаков зодиака

Вторая неделя ноября сулит успех в карьере, много возможностей и встречу со второй половинкой. Кому больше всех повезет? Далее – в прогнозе.

Овны

Неделя будет очень насыщенной и в работе, и в личной жизни, как сообщает гороскоп. Одиноким Овнам стоит посмотреть по сторонам – где-то рядом может быть ваша вторая половинка. Тех, кто в отношениях, несомненно ждет новый страстный период. В работе все будет буквально гореть в руках. Дела пойдут в гору. Можно смело браться за решение новых задач. Перспективные проекты не заставят себя ждать. Вы сейчас в отличной форме для того, чтобы покорять новые вершины.

Тельцы

Центральная тема недели – финансы. Возможно, к вам придут поступления из неожиданного источника. Стоит задуматься о возможном открытии вклада в банке или просто о накоплениях. Время очень подходящее для этого, как гласит гороскоп. В личной жизни у Тельцов стабильность и штиль. Не помешает уделить время романтике. Важно не забывать про укрепление иммунитета.

Близнецы

Гороскоп говорит о напряженной ситуации на неделе у Близнецов. Поэтому для начала – не забывайте о своем хобби. Любимое увлечение поможет сгармонизировать энергии. Вас ждет и взлет в делах работы и карьеры, и судьбоносная встреча. Поэтому стоит подготовиться. Если вам предложат повышать квалификацию – смело идите. На работе вас заметят. В отношениях, скорее всего, придется выяснить – нужно ли идти дальше с вашим партнером или нет.

Раки

Для Раков гороскоп недели подобен хаосу. Особенно это касается работы. Здесь могут произойти какие-то перестановки, изменения графика. Вам придется подстраиваться под новые условия. Для этого нужно включить всю свойственную вам мудрость и рассудительность. Хорошей опорой в данной ситуации послужит ваш дом и семья. Не забудьте себя побаловать чем-нибудь. Это поможет отстраниться от суеты и сконцентрироваться на главном.

Львы

Для Львов гороскоп недели сулит только победы и радости! На работе все складывается как нельзя лучше: никому не затмить ваше сияние. В личной жизни – одна романтика и любовь! Ждите подарков и признаний. Совет один: наслаждайтесь текущим моментом.

Девы

Для Дев гороскоп обещает прорыв в карьере на текущей неделе. Ваши труды, наконец-то, дадут ощутимый результат. Однако в личной жизни вы можете почувствовать холодок от второй половинки. И здесь дело в вашей привычной сдержанности, которая для другого может являться закрытостью. Нужно обязательно уделить внимание отношениям и пригласить вторую половинку на свидание.

Весы

Для Весов на этой неделе гороскоп сулит выбор из двух вариантов. Ваш бывший работодатель может выйти с новым предложением. Придется определиться: остаться там, где вы сейчас или вернуться. Звезды сулят повышение зарплаты и проекты нового уровня сложности. В личной жизни вас ждет приятный сюрприз. Ради вас партнер отложит все дела и непременно предложит провести время вместе.

Скорпионы

Для Скорпионов гороскоп сулит противоречивую неделю. С одной стороны, на работе вы можете ощутить некий застой и почувствовать ненадлежащую оценку своим трудам. С другой стороны, в отношениях будут бушевать страсти. Для одиноких Скорпионов неделя может быть судьбоносной – вы встретите вторую половинку. Вариантов может быть много, поэтому дело за вами – выбирайте!

Стрельцы

Для Стрельцов гороскоп обещает расставить все точки над i на этой неделе. Недомолвки следует выяснить в честном разговоре, и дела в отношениях пойдут на лад. Если вы одиноки, не пытайтесь форсировать события. Встреча все равно произойдет, просто в тот момент, кода вы меньше всего ее ждете. Обязательно уделите внимание спорту. На этой неделе прокачать тело для вас очень важно.

Козероги

Гороскоп сообщает Козерогам о том, что пришло время поразмыслить – там ли вы, где хотели? Может быть, стоит поискать новое направление в профессиональной деятельности? Вашему партнеру потребуется поддержка. Если вы одиноки, то можете встретить вторую половинку на увеселительном мероприятии.

Водолеи

Вам гороскоп сулит отличную новость: как минимум, премия на работе! Новая идея так понравится начальству, что вас не смогут не отметить. Если вы в паре, ждите много приглашений на посиделки, праздники. Если вы одиноки, то вас ждет судьбоносная встреча. Не сидите дома. Хотя, скорее всего, вам и не дадут сидеть дома – друзья позовут на веселое мероприятие.

Рыбы

Гороскоп советует вам максимально отключиться от рабочих процессов и перейти в режим отдыха. Пара выходных не помешает. В отношениях вы будете особенно чувствительны. Уровень взаимопонимания с партнером выйдет на новый уровень. Для одиноких Рыб встреча второй половинки может произойти в месте, где вам интересно. Хобби может в этом поспособствовать.

Гороскоп для знаков зодиака подготовила астролог Инна Мишина, о чем сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".