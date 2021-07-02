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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Каким будет гороскоп на неделю с 5 по 11 июля, рассказала "Дни.ру" астролог Лилия Любимова.
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Хорошо, когда желания совпадают с возможностями! На этой неделе мы все будем периодически вспоминать эту фразу. Потому что звезды обещают нам ситуации, в которых между "хочу" и "могу" будут возникать некоторые сложности.

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Вообще неделя обещает немало противоречивых ситуаций, из-за которых будут происходить срывы договоренностей, конфликты, резкие перемены в планах. И все это может сопровождаться яркими эмоциями и громкими возгласами, потому что в небесных сферах разыграется битва Марса, Венеры, Урана и Сатурна.

Марс и Венера во Льве пробуждают в нас желание важничать, красоваться, держать марку, производить впечатление. А Сатурн и Уран будут этому мешать. Результатами могут быть ссоры из-за сказанных на эмоциях слов, увольнения под горячую руку, необдуманные поступки и полученные по глупости травмы, предупреждает гороскоп на неделю.

Это сложное время и для деловой, и для личной жизни. Конфликт Венеры с Сатурном и Ураном может вызвать скандалы, обиды, внезапные расставания, холодность, отчуждения, когда даже пылкие влюбленные могут вдруг ощутить, что рядом совершенно чужой человек.

Свадьбы, знакомства, помолвки, а также шопинг, поиск новой работы, запуск бизнеса, ремонт, походы в салон красоты на этой неделе – не самые лучшие решения. А вот уйти в отпуск, освободить голову от всех планов и расчетов, погрузиться в нехитрые летние удовольствия – отличная идея, гласит гороскоп на неделю.

Новолуние в Раке в субботу – словно долгожданный освежающий дождик принесет новые надежды и планы. Это лучший день недели, который в идеале стоит провести с семьей, ведь Рак – самый домашний знак зодиака.

Овен

Не планируйте ничего важного на понедельник и пятницу – в эти дни вам может не хватить сил, времени или терпения на то, чтобы сделать все на совесть. В остальные дни недели вы будете легки на подъем, сообразительны. При желании можете достичь больших успехов в творчестве, сообщает гороскоп на неделю.

Телец

Начав неделю с Луной в вашем знаке, вы сможете почувствовать, чего вам точно не стоит делать на этой неделе. Только не бросайтесь переубеждать свой внутренний голос, просто поверьте себе. Принимайте во внимания советы членов семьи, учитывайте их интересы, это поможет пройти через сложности.

Близнецы

Меркурий в вашем знаке "дает последний бой" Нептуну, с которым у него не заладились отношения еще с мая. Все это время вы с переменным успехом решали какую-то задачу, и вот, гороскоп на неделю сулит долгожданную развязку! Можно ставить точку и готовиться к смене темы – в воскресенье Меркурий покинет ваш знак.

Рак

Неделя начнется ярко – Солнце в вашем знаке ощутит благоприятное влияние Урана. Вам могут прийти отличные идеи, необычные мысли, креативные решения. Но самым главным событием будет новолуние в вашем знаке 10 июля. Это волшебный день закладки фундамента на год вперед!

Лев

Марс и Венера в вашем знаке еще не объединились, но уже получают сполна от враждебных сил Сатурна и Урана. Проявляйте осторожность и выдержку, не идите на поводу эмоций. Возможны самые непредсказуемые сюжеты, предупреждает гороскоп на неделю. Выходные хорошо провести в одиночестве, отдохнуть от суеты.

Дева

Исключите всякое легкомыслие относительно здоровья – звезды советуют самым серьезным образом заботиться о себе, избегая любых рисков. Нежелательно отправляться на этой неделе в дорогу, контактировать с электричеством. Целебной для вас окажется моральная поддержка друзей.

Весы

Гороскоп на неделю утверждает, что Весы могут не досчитаться немалых сумм, но это еще меньшее из зол – скажите спасибо, что не случилось чего-нибудь похуже. Деньги вы еще заработаете, правда, не сейчас. Новолуние в вашем секторе достижений красноречиво намекает на то, что в вашей голове начинает формироваться новый план.

Скорпион

Вашим задумкам, касающимся работы или бизнеса, пока не суждено сбыться. Отложите их, не делая из этого драмы – всему свое время! Также следите за ситуацией дома, где может произойти какая-то поломка. В день новолуния медитируйте, наблюдайте – вам под силу понять знаки Вселенной.

Стрелец

На фоне других вы выглядите просто везунчиком! Гороскоп на неделю обещает успех в учебе, юридических делах, дальних поездках, творческих проектах. Отдых на этой неделе, особенно с детьми, тоже окажется удачным. А новая Луна принесет страстный роман или поступление денег на ваш счет.

Козерог

Вы держитесь несколько отстраненно от всех, потому что заняты "не топовыми" темами – далекими от денег, работы и прочих насущных вопросов. У вас период переоценки ценностей, поиска новых целей. Звезды помогут найти того, кто разделит с вами столь "немодные" устремления.

Водолей

Одна из самых непростых недель года. Вам помогут, как не странно, теоретические знания о кризисе, как явлении. Почитайте, и вы поймете, что переживаете весьма интересный период. Новолуние даст уникальные возможности в плане оздоровления – начинайте бегать, худеть, правильно питаться.

Рыбы

Неделя начнется с разборок вашего Нептуна с Меркурием, что поможет окончательно определиться с вопросом, который вы решаете с мая. Также сохраняется риск заболеть – приложите все усилия, чтобы этого не случилось. Совет от гороскопа на неделю: выходные посвятите отдыху, любимым хобби, развлечениям, играм с детьми.

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Фото: Дни.ру
Автор: 2 июля 2021, 14:25 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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