Близнецам стоит быть осторожнее в общении с противоположным полом, Весы сегодня не готовы идти на уступки, а у Рыб есть все шансы показать себя с лучшей стороны. Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, советует использовать все средства для достижения целей.

Овен

Овнам сегодня желательно по возможности избегать конфликтов. Главная задача сегодняшнего дня – получить максимальный результат от дела, которому вы посвятили последние несколько месяцев. Если вы давно откладывали важные дела, этот вторник – самое время начать их делать. Также горячим Овнам нужно быть внимательными в спорах – есть шанс попасться на удочку.



Телец

Тельцам сегодня лучше не упускать возможность показать себя с лучшей стороны. Будьте открыты для внезапных предложений, причем как в работе, так и в любви. Вероятно, именно в этот вторник жизнь преподнесет подарок, который круто изменит судьбу. Главное, не прошляпить. Вторая половина дня неплохо подойдет для общения с семьей и решения домашних вопросов.



Близнецы

В этот вторник Близнецам стоит осторожнее общаться с противоположным полом. Кажется, велик шанс, что вы будете говорить на разных языках. Лучше всего не напирать своим авторитетом и дать собеседнику высказаться – это может принести вам важные откровения. Во второй половине дня попробуйте найти время для себя и своих хобби. Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, рекомендует Близнецам отказаться от быстрых суждений.

Рак

В первой половине вторника Раки, скорее всего, будут эмоционально вымотаны и опустошены. В целом активность должна проявиться ближе к обеду, а окончательно от грусти вы отойдете к вечеру. Поэтому лучше всего планировать именно на вторую половину дня работу, встречи и другие занятия, требующие вашего непосредственного участия. Также сегодня Ракам лучше отказаться от участия в спорах – слишком энергозатратно.

Лев

Скорее всего, в этот вторник Львы расстанутся с крупной суммой денег. Однако не расстраивайтесь из-за внезапных трат, они сулят вам радостные перемены. Возможно, вы созрели для покупки квартиры или машины – сегодня отличный день для больших трат. Вторая половина дня пройдет у Львов под знаком "сумасшествие" – кажется, все разом захотят получить от вас ответы на свои вопросы.



Дева

Девы сегодня – само обаяние. Кажется, вы вышли на новый уровень чувственности и готовы открыться своему партнеру с новой стороны. В этот вторник вам не стоит отказываться от нового опыта, причем неважно, в какой сфере он предполагается. Во второй половине дня Девам стоит уделить внимание своим ощущениям и проверить, все ли так, как кажется. Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, рекомендует не отказываться от удовольствий.

Весы

Весы в этот вторник не готовы поступиться своими принципами. Кажется, сегодня люди вокруг будут пытаться сбить вас с намеченного курса, но вы непоколебимы. Воспользуйтесь своей настойчивостью, чтобы добиться результатов в деле, которое вы не можете завершить уже очень давно. Гештальты должны закрываться, а Весы должны быть уверены в своей правоте.



Скорпион

У Скорпионов сегодня разгрузочный день. Вы поставили для себя все точки над i, поэтому спокойны и независимы от чужого мнения. В первой половине вторника вам стоит посвятить время себе – массаж или поход в салон красоты – пусть ненадолго, но это подарит заряд бодрости. Вечером Скорпионам лучше всего собраться с людьми, которых вы искренне любите.



Стрельцы

В этот вторник Стрельцы готовы заняться чем-то новым. Вероятно, особенно полезно это будет в рабочих вопросах, так что смело обращайтесь к руководству с идеями и предложениями. Во второй половине дня не стоит игнорировать желание остаться наедине с собой и своими мыслями, поэтому лучше отменить встречи и закрыться дома. Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, рекомендует плыть по течению, но с веслом.

Козерог

Козероги сегодня, скорее всего, эмоционально раздавлены. У вас заканчиваются ресурсы, поэтому важно бережнее относиться к себе и не игнорировать свои потребности. Если отменить работу нельзя, лучше постараться сосредоточиться на простых задачах. Кажется, в последнее время вы не очень продуктивны на работе – это может не нравиться вашему руководству.



Водолей

Водолеи в этот вторник готовы покорять мир. Кажется, вы миновали стадию апатии, поэтому вам не терпится отправиться навстречу приключениям. Будьте аккуратны и не бросайтесь в омут с головой, сегодня важно грамотно распределить силы. Во второй половине дня Водолеев ждет судьбоносная встреча, поэтому не отказывайтесь от спонтанных предложений.



Рыбы

В этот вторник у Рыб есть шанс показать себя в лучше стороны не только в рабочих вопросах, но и в дружеских отношениях. Кажется, вы давно хотите устроить близким сюрприз, но удобного случая не было – что ж, сегодня идеальный день. Рыбам стоит больше внимания уделять тем, кого они любят. Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, рекомендует воспользоваться подарком судьбы.