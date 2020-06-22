Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня

"Во-первых, во многих парах улучшатся взаимоотношения. Утихнут ссоры, сойдут на нет конфликты, вернутся теплые чувства друг к другу. И да, можно будет снова ходить на свидания, знакомиться и даже жениться, чего в период ретро-Венеры делать категорически не рекомендовалось, – рассказывает астролог Лилия Любимова. – Во-вторых, наступит некоторое оживление в бизнесе, повысится деловая активность, немного подрастут доходы, хотя до полного восстановления еще далеко – ведь в ретрограде пока еще находится главная коммерческая планета - Меркурий. Ну и в-третьих, Венера в Близнецах – легкая, игривая, воздушная – поможет многим выбраться из депрессивных мыслей и снова поверить в себя. Активизируется социальная жизнь, люди снова начнут больше общаться, встречаться и радоваться жаркому лету".
Овен
Разговоры до утра! Прекрасная неделя для Овнов, которые любят поговорить или профессионально связаны с общением, выступлениями, перепиской, текстами. Слова будут легко составляться в убедительные фразы, так что используйте конец недели для собеседований, деловых встреч и любовных свиданий.
Телец
До четверга Тельцам стоит быть осторожнее с женской половиной своей семьи: отношения могут быть угрожающе натянутыми, того и гляди разразится скандал! В конце недели напряжение спадет, а вас потянет на новые подвиги в бизнесе или карьере. Похвальное желание, но пока ограничьтесь сбором и изучением информации.
Близнецы
Время полетело быстрее для Близнецов - процессы, которые буксовали, снова набирают ход. Это Венера распрямила крылья и понесла вас вперед. На этом пути появятся новые друзья и деньги. Присматривайтесь ко всем идеям и предложениям, которые приходят в голову, – они могут оказаться весьма удачными.
Рак
Вы пережили непростые дни и находитесь в стадии восстановления. Не требуйте от себя слишком многого – достаточно будет просто продолжать жить в своем ритме, не забрасывать дела. С каждым днем у вас будет больше сил и поводов гордиться собой. Ракам, которые ищут свое предназначения, может прийти ответ.
Лев
Луна посетит ваш знак на этой неделе, а это значит, что вам будет особенно важно блистать в обществе, шикарно выглядеть и ловить на себе восхищенные взгляды. Узнайте, какие заведения и развлечения уже доступны в вашем городе, и удовлетворяйте свой эмоциональный голод, отрывайтесь по полной!
Дева
У Дев есть реальный шанс найти работу своей мечты в середине недели. Вы узнаете ее по ощущению основательности, надежности. Если вы сможете проявить креативный подход к решению профессиональных задач, вас возьмут. Если карьера не ваша цель, уделите внимание своим детям и творчеству – это тоже перспективные темы недели.
Весы
Домашние дела сдвинутся с точки, на которой остановились в мае. Это может касаться как бытовых тем типа ремонта, так и сферы отношений внутри семьи. Если вам казалось, что вы выдохлись и даже проиграли, то звездам есть чем вас порадовать – очень скоро вы снова почувствуете в себе силы и желание продолжать, а родные вам помогут.
Скорпион
Вам удастся сгладить какие-то острые углы на работе, в результате чего вырастет ваш авторитет на работе. И все это за счет продуманных шагов и слов, сказанных спокойным, тихим голосом. Не пытайтесь превзойти самих себя, будьте естественны. Тогда успех будет не разовым явлением, а долгоиграющим трендом.
Стрелец
Трудно подобрать более удачный момент, чем вторая часть этой недели, для Стрельцов, которые озабочены партнерством – как деловым, так и любовным. Вы сможете завоевать доверие своего визави и вывести отношения на нужный вам уровень. Кроме того, планеты обещают неплохие заработки на этой неделе, главное – не ленитесь.
Козерог
Отличное время для того, чтобы Козерогам позаботиться о своем здоровье. Можно начинать курс лечения или профилактики, подбирать диету или составлять программу физических нагрузок. Если у вас все запущено и вы редко вспоминаете о своем самочувствии, заставьте себя сесть и написать список необходимых мероприятий.
Водолей
Вы это все заслужили! Любовь, заботу о себе, развлечения, шопинг. Обязательно дайте волю своим желаниям на этой неделе и потратьте на них солидную сумму – не экономьте на себе! Также Водолеям можно уходить в отпуск, баловать себя приятными процедурами, заниматься хобби и поменьше думать о делах и обязанностях.
Рыбы
Окружающая обстановка будет комфортной. Про такие времена говорят: "Само небо помогает". Так будет и у вас на текущей неделе: вроде бы ничего особенного, но дела будут спориться, а результаты – достигаться без титанических усилий. События в семье принесут радость и оставят приятные воспоминания надолго.
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