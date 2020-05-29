Совет на выходные 30-31 мая 2020 года

В эти выходные нужно будет "поднажать". Особенно в тех вопросах, которые волнуют вас в последнее время. Смело начинайте активные действия в нужном направлении, даже если вам кажется, что ни на что нет сил.

"Вполне вероятно, что вы получите от вселенной довольно ощутимый "пинок", причем, исключительно в хорошем смысле этого слова, – говорит синхролог Наталья Ковалева. – Неожиданно может активизироваться какая-то важная для вас тема, причем, произойдет это не просто так, а благодаря ранее проделанной внутренней работе. Однако, не стоит рассчитывать, что теперь все наладится само по себе. Воспринимайте это как некое ускорение. Обратите внимание на те вопросы, ответы на которые вы еще не нашли. И если хотите благоприятного исхода, будьте готовы принимать самостоятельные действия".

Особенно актуальным это может стать в контексте наших планов на будущее. Но имейте в виду, какие бы дела вас ни ждали, не забывайте про развлечения. В эти выходные делайте то, что порадует вашего внутреннего ребенка. Не обижайте его, отнеситесь внимательно к его желаниям, и тогда ваши вопросы будут решаться бодрее и веселее.