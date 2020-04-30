Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года

В ближайшие пять выходных дней важно с уважением отнестись к нашим чувствам и эмоциям, признать их право на существование, какими бы неконструктивными они вам ни казались. Весьма неудачной идеей будет подавлять эмоции глубоко в себе и делать вид, что ничего не происходит.

"Вы не спасете себя от неприятных ощущений, а, напротив, сделаете только хуже. Накопленный внутри негатив лишь подтачивает защитные силы и может даже приводить к выраженной психосоматике, - предупреждает синхролог Наталья Ковалева. – Другой вопрос, что для выражения своих эмоций стоит выбрать какой-то не слишком травматичный способ".

Попробуйте покопаться в памяти и подумать, что работает именно для вас. Кому-то помогают активные физические нагрузки, кому-то медитации или дыхательные упражнения, кому-то прогулка на природе. Также хорошей идеей будет не пестовать свои негативные эмоции, а постараться взглянуть на "корень зла", проанализировать, что же на самом вас так злит или обижает, и так ли это правда важно. В некоторых случаях результаты могут весьма удивить, и это поможет вам сменить фокус внимания, а эмоции изменятся сами собой.

С другой стороны, не нужно оставлять без внимания и выражения ваших позитивных эмоций. Их лучше будет прожить с чувством, с толком и с расстановкой, а не "быстро глотать, не пережевывая". Помните об этом, и пусть ваши выходные будут как можно более приятными.