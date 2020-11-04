Девам стоит быть внимательнее к окружающим, Стрельцам придется посмотреть на мир под другим углом, Козерогам лучше построить планы на будущее. Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, советует быть внимательнее к миру.

Овен

Для Овнов этот день будет благоприятным для решения важных дел, связанных с деньгами. Удача сегодня у вас в кармане, поэтому не стоит откладывать в долгий ящик. Возможно, вы сможете решить бытовые вопросы или найти занятие, которое в будущем принесет выгоду. Овнам не стоит отказываться от спонтанных встреч или предложений провести вечер в – кто знает, чем все закончится.



Телец

Тельцы в этот четверг могут обрести почву под ногами. Главное, сосредоточиться на далеко идущих планах. Возможно, сегодня отличный день для решения семейных проблем – кажется, у вас накопились нерешенные вопросы. Вечер четверга Тельцам лучше всего посвятить саморазвитию и отдыху. Правда, не пытайтесь прыгнуть выше головы и тщательно все просчитывайте.



Близнецы

Близнецы сегодня могут чувствовать себя довольно гнетуще. Сегодня не лучший день для активностей, интеллектуальной деятельности и встреч. Лучшим решением для Близнецов может стать идея остаться дома и посвятить себя рутине. Это будет продуктивнее, чем казаться тем, кем вы сегодня не являетесь. Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, советует выдохнуть и отдохнуть.

Рак

Раки полны сил и энергии в этот четверг. Чтобы выплеснуть лишние эмоции, вам стоит сосредоточиться на спорте и здоровье. Отличным началом дня может стать зарядка и холодный душ. Не спешите занимать весь день работой – вам явно стоит сосредоточиться на делах любовных. Влюбчивые Раки, скорее всего, находятся под чарами прекрасного человека – что ж, не стоит ни в чем себе отказывать.

Лев

Львы сегодня должны показать себя прагматиками, иначе есть шанс потерять последнее. Не стоит делать необдуманных покупок и тратить деньги на вещи, которые пригодятся вам в ближайшее время. Постарайтесь не увлекаться мелкими задачами, лучше всего приступить к глобальным рабочим вопросам. Вечер четверга обещает Львам любовь и гармонию с близким человеком.



Дева

Сегодня Девам стоит быть внимательными не только к себе, но к близким людям. Четверг – прекрасный день уточнения планов или калибровки понятий в отношениях с родственниками, особенно со страшим поколением. Вечер, скорее всего, благоприятен для составления маршрута будущего путешествия. К Девам в голову может прийти гениальная идея, которая в будущем изменит жизнь.

Весы

Весы сегодня должны сосредоточиться на глобальных мечтах и планах. Может быть, в этот четверг произойдет перемена в отношениях с друзьями или возлюбленным, причем не факт, что в лучшую сторону. Есть риск неудачного общения с начальством. Звезды не рекомендуют Весам игнорировать опыт и интуицию – прислушивайтесь к себе, тогда вы точно найдете верное решение.



Скорпион

Скорпионам в этот четверг лучше всего избегать суеты. Не болтайте лишний раз о планах и постарайтесь не проявлять нетерпения в рабочих вопросах. Чтобы разобрать в истинных желаниях, лучшим решением станет уединение. Возьмите внеплановый выходной, останьтесь дома и постройте планы на ближайшее будущее. Скорпионам дается редкий шанс исключить из жизни необдуманные поступки.



Стрельцы

Стрельцам сегодня придется изменить угол зрения на многое жизни. Гибкость позволит вам выстоять в схватке с непростым будущим. В этот четверг вас ожидает конфликт интересов – любви и работы. Однако Стрельцам не стоит гнуть свою линию, лучше всего позволить партнеру высказать мнение. Вероятно, Стрельцы почувствуют, что раньше были неправы. Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, советует быть внимательнее к близким.

Козерог

Козерогам сегодня стоит подумать, чем они хотят заниматься в будущем. Есть шанс, что спонтанные дружеские посиделки приведут к рождению гениальной идеи, которая скоро принесет стабильный доход. Однако полностью полагаться на знакомых не стоит. Козерогам не стоит игнорировать душевные привязанности, так как это может сказаться на эмоциональном состоянии.



Водолей

Водолеи сегодня должны рассчитывать только на себя. Все ниточки для решения важных вопросов окажутся у вас, поэтому действуйте осмотрительно и не спешите. Вероятно, масштабные проекты, начатые недавно, принесут успех, правда, скорее всего, нескоро. В делах амурных Водолеям сегодня стоит проявлять активность и демонстрировать свою привязанность.



Рыбы

Рыбам в этот четверг могут открыться неожиданные перспективы. Сегодня вас может ждать неожиданное и странное событие, которое в скором времени изменит уклад жизни. Не пытайтесь противостоять неизбежному, сегодня полезно плыть по течению. Вторая половина дня пройдет в спокойствии, если вы решите провести вечер в кругу друзей и близких. Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, рекомендует не отказываться от мечтаний.