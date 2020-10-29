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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года

Фото: Дни.ру
Ракам пора отдохнуть, Козероги как никогда активны, Весам стоит порыться в себе. Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, советует не отказываться от собственных интересов в угоду чужим.
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Овен

Вспыльчивые Овны могут поплатиться за свою несдержанность в эту пятницу. Поэтому постарайтесь избегать конфликтов и неприятных споров по мелочам. Провести время дома будет максимально разумным решением. Вторая половина пятницы может преподнести Овнам приятный сюрприз, но не забудьте сделать вид, что удивлены, а мы вас не предупреждали.

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Телец

Сегодня Тельцам может показаться, что весь настроен против вас. Однако вы всегда можете принять решение плыть по течению. Не упускайте возможность открыть для себя новые горизонты, пускай и незапланированные. В пятницу Тельцам лучше всего не отказываться от спонтанных предложений – авантюры пойдут на пользу и приведут к приятным переменам.

Близнецы

Близнецы сегодня – сама стабильности. Вы можете рассчитывать на свои силы в любом вопросе и протянуть руку помощи нуждающимся. Кажется, это будет необходимо даже больше вам, чем просящим – иногда самоутвердиться крайне важно. Однако постарайтесь не перерабатывать. Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, советует во всем знать меру.

Рак

Ракам стоит отдохнуть и расслабится, так как последнее время здоровье начинает беспокоить. Лучше всего отказаться сегодня от работы, провести пятницу в постели за чтением или просмотром любимого сериала. Поднимите себе настроение вкусной едой или напитками, и к вечеру ваше состояние улучшится. Вечер Ракам лучше всего провести в компании любимых и родных, чтобы набраться сил.

Лев

Денежные вопросы для Львов сегодня могут нести особые риски. Постарайтесь не вкладываться в крупные проекты и откажитесь от крупных покупок. Отказывайтесь от выгодных на первый взгляд предложений – есть вероятность, что вас хотят обмануть. Вечер пятницы Львам лучше посвятить отдыху и поиску внутреннего спокойствия. Отличной идеей станет встреча с друзьями или посиделки с родственниками.

Дева

Девам в эту пятницу лучше сосредоточиться на отношениях со второй половиной. Возможно, уже давно требуется выйти на доверительный разговор, иначе любовь может не вынести потрясений, которые вы ей устроили вместе с партнером. Вечером Девам лучше сосредоточится на материальном вопросе – просчитать бюджет на ближайшие пару недель станет отличным завершением рабочей недели. Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, советует больше говорить о чувствах.

Весы

Весам пора заглянуть вглубь себя, чтобы понять, чего вы действительно хотите. Откажитесь от помощи со стороны, так как она может оказаться вредной и увести вас по другой тропе. Сегодня Весам лучше всего посвятить время саморазвитию и общению с близкими, которые уже заждались от вас доброго слова. Перед выходными вам не стоит решать материальные вопросы.

Скорпион

Склонные к тревожным настроениям Скорпионы в эту пятницу могут почувствовать обострение ипохондрии на фоне стрессов и неприятных новостей. Но вам не стоит концентрироваться на негативе, лучше окружите себя приятными мелочами: ванна с лепестками роз, свечи, прохладное вино и любимый фильм. Скорпионам пора сосредоточиться на любви к себе.

Стрельцы

Стрельца в эту пятницу можно не волноваться по поводу незапланированных трат, ведь очень скоро они восполнятся в двойном объеме. Но для этого вы должны сегодня расставаться с деньгами легко и свободно. Стрельцам пойдет на пользу чуть более активная жизненная позиция в эту пятницу: не отказывайтесь от предложений начальства поработать сверхурочно, это может принести внезапный успех. Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, советует брать от жизни все.

Козерог

Козероги сегодня как никогда активны. Не откладывайте важные дела, старайтесь успеть со всем сегодня, раз уж выдался такой продуктивный день. Сила духа и приподнятое настроение сделают свое дело и в плане отношений с возлюбленными. Козерогам сегодня следует провести вечер пятницы со второй половиной, чтобы не потеряться в суете мира.

Водолей

Для Водолеев в эту пятницу нет ничего лучше отдыха. Постарайтесь избежать контролирования всего и всех, иначе есть шанс слегка сойти с ума от несправедливости вокруг. Смирись и расслабься – отличный девиз, который рекомендован всем Водолеям в эту пятницу. И позаботьтесь о здоровье, иначе есть опасность слечь с температурой.

Рыбы

Рыбам стоит взять под контроль вопросы, связанные со здоровьем. Откажитесь от работы в пользу похода в поликлинику. Возможно, вы давно хотели заняться зубами – сейчас самое время. Вечер пятницы Рыбам лучше всего провести вдали от семьи – займитесь саморазвитием и обязательно насладитесь одиночеством. Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, советует прислушиваться к своему телу.

Автор: 29 октября 2020, 23:20

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