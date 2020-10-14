Девы эмоционально нестабильны, Водолеям нет равных в деловых вопросах, а Рыбам лучше не проявлять инициативу. Гороскоп на сегодня, 15 октября 2020 года, рекомендует провести день спокойно.

Овен

Овнам в этот четверг лучше всего будет удаваться руководить. Вы сегодня как никогда хватки и собраны, так что не упускайте возможность продемонстрировать навыки управления массами. Однако не стоит забывать, что у вас есть помощники и верные соратники, поэтому постарайтесь не задеть их резким словом. Вторая половину дня у Овнов будет более спокойной, однако это лишь затишье перед бурей.

Телец

Тельцам сегодня предлагается действовать по обстоятельствам. Однако удача не будет идти вам в руки, поэтому придется самостоятельно решать все вопросы. В плане работы вас ждет небольшой прорыв – он будет, скорее, личным, и окружающие могут не заметить этого. Первая половина дня прекрасно подойдет для учебы – Тельцы сегодня схватывают все налету.

Близнецы

Близнецы сегодня, несмотря на ретроградный Меркурий, будут бодры и полны сил. Правда, не стоит планировать на день слишком много – есть шанс подвести людей. Также стоит избегать конфликтных ситуаций в денежных вопросах. День обещает быть спокойным. Гороскоп на сегодня, 15 октября 2020 года, рекомендует Близнецам не торопиться.

Рак

Уставшие Раки с нетерпением ждут пятницы, чтобы после долгой недели усесться дома перед телевизором и просмотреть любимые сериалы. Однако четверг обещает быть суетным – встречи, планы, дела. Все это вас не отпустит, поэтому лучше всего сразу делать все хорошо, а то придется переделывать, а вы этого явно не любите. Вторая половина дня у Раков прекрасно подойдет для встречи с друзьями.

Лев

Львам сегодня будет везти на приятные встречи и деловые знакомства. До самого вечера все будут внимательны к вашим желаниям и потребностям, а значит, нужно этим пользоваться. Однако злоупотреблять властью Львам не стоит, нужно рассудительно подходить к обещаниям, иначе есть вероятность подвести партнеров.

Дева

Девы в этот четверг эмоционально нестабильны. Вероятно, вас тяготит что-то, на что вы не можете повлиять. Такие ситуации сами по себе неприятны, но что поделать, придется просто запастись терпением. Вторая половина дня отлично подойдет для общения с семьей – именно близкие подарят вам тот необходимый заряд позитивного. Гороскоп на сегодня, 15 октября 2020 года, советует Девам не торопить события.

Весы

У Весов четверг обещает быть вполне спокойным и размеренным. Планы, которые вы наметили на день, лучше сдвинуть на первую половину дня. Есть вероятность, что вечером вам могут помешать их осуществить. Вечер отлично подойдет для занятий спортом – сходите в бассейн или побегайте в парке, это может принести Весам неожиданные бонус от судьбы.

Скорпион

Скорпионам хочется все успеть, однако этот четверг явно не ваш день. Скорее всего, с самого утра все будет валиться из рук, а значит, не стоит искушать судьбу. Постарайтесь трезво оценивать свои силы. Вероятно, сегодня лучше всего остаться в стороне. Вторая половина дня пройдет спокойно, если Скорпионы решат остаться с семьей.

Стрельцы

У Стрельцов день обещает быть противоречивым. Первая половина дня будет максимально удачной – в ваших руках будет гореть работа, все планы пройдут как по маслу. Вторая половина четверга Стрельцов может жестко разочаровать. У вас будет ощущение, что весь мир против вас. Гороскоп на сегодня, 15 октября 2020 года, рекомендует взять себя в руки и не нагнетать обстановку.

Козерог

Вероятно, для Козерогов день начнется с яркой новости. А вот будет она положительной или отрицательной, зависит от дальнейших действий и вашей реакции. Главное, помните, что нет ничего, с чем бы вы не справились. Во второй половине дня придется собрать волю в кулак и ответить на нападки судьбы.

Водолей

Водолеям сегодня нет равных в договорных делах. Этот четверг отлично подойдет для того, чтобы наметить новые цели и задачи, а также подвести итоги. Однако долго витать в облаках Водолеям не стоит, лучше всего сосредоточиться на текущих задачах. Постарайтесь обойтись без вмешательства в чужие дела, так как есть шанс напортачить.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше не проявлять инициативу. Постарайтесь провести день максимально незаметно. Прекрасным вариантом четверга станет поездка за город – прогулка в лесу, пикник или поход будут идеальным вариантом. Вторая половина дня отлично подойдет для работы – именно вечером Рыбы почувствуют максимальную концентрацию. Гороскоп на сегодня, 15 октября 2020 года, отдохнуть от мира.