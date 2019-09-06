Совет на выходные 7-8 сентября 2019 года

В ближайшие выходные важно не залипать в привычных деструктивных шаблонах поведения. Перестаньте играть привычную, давно взятую на себя роль.

"Все наши действия подчинены этой роли. Одна из основных проблем заключается в том, что в большинстве случаев мы не отдаем себе в этом отчета. Например, кто-то может традиционно на выходные вступать в роль "матери семейства", которая всех покормит, устроит генеральную уборку, за всеми проследит и кого надо пожурит. При этом самой женщине эта модель поведения радости не приносит, но вырваться из нее не так-то и просто. Ведь "на сцене" есть и другие актеры, давно выучившие свои роли и активно участвующие в процессе", – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Весьма вероятно, что в этот уик-энд нечто подобное высветится довольно ярко: настолько, что у многих, наконец, появится шанс заметить за собой такое поведение. Соответственно, отличной идеей будет наконец-то сломать шаблон и повести себя как-то по-другому. Такие действия, вероятно, удивят ваше окружение настолько, что некоторые близкие люди могут даже начать сопротивление. Однако, в конечном итоге, игра по новому сценарию будет полезна всем действующим лицам.

Особенно актуальным совет будет в контексте семьи и дома, а также в каких-то вопросах, связанных с недвижимостью. Помните, вступив на путь изменений в эти дни вы создадите отличный задел на будущее.