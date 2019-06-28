Совет на выходные, 29-30 июня 2019 года
Для дам очень хорошо проявлять именно свои женские, июньские качества. Речь, безусловно, не идет о том, чтобы натужно вытаскивать из себя то, что традиционно считается женским, но конкретно у вас не слишком проявлено. Разговор о том, чтобы активно проявлять и не подавлять те качества, что развиты именно у вас.
Отличная идея – заняться обустройством и гармонизацией пространства, где вы живете, позаботиться о близких и уделить им время, включая, возможно, родителей, бабушек и дедушек. Впрочем, не менее прекрасной идеей будет заняться тем, что позволяет наслаждаться жизнью, и особенно тем, что так или иначе связано с "телесностью".
Крайне нежелательно проявлять гиперопеку, уходить в избыточную материальность, а также проявлять неуважение к женскому началу, неблагодарность, вступать в конфликты и тем более провоцировать их. Пусть эти дни станут прекрасным временем мягкости, благодарности и умиротворения.
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