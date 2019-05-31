Совет на выходные, 1-2 июня 2019 года
"Совсем необязательно проявлять все эти качества разом, но какие-то из них точно окажутся крайне полезными. Более того, если вы будете вести себя нелогично и закрыто, это может серьезно испортить вам жизнь", – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Эксперт советует женщинам по возможности активно вовлекать в свои дела мужчин, которые обладают подобными чертами или внезапно продемонстрировали их в эти дни (или хотя бы прислушиваться к их советам). "Например, если вы знаете, что ваш муж, друг, приятель, брат или папа обладает аналитическим складом ума и умеет раскладывать все по полочкам, то смело обращайтесь к нему за советом в важной для вас ситуации, – советует Ковалева. – Или хотя бы не отмахивайтесь, если они высказывают свое мнение, даже если вы привыкли все решать сами. Именно в эти дни это будет исключительно полезно для вас".
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