Совет на выходные, 1-2 июня 2019 года

В эти выходные в зоне особого внимания окажутся мужчины, которым придется проявить такие качества, как аналитический ум, умение решать логические задачки и общую эрудицию, общительность, легкость и открытость новым веяниям. Также могут пригодиться умение рассуждать обо всем на свете и искренняя тяга к знаниям.



"Совсем необязательно проявлять все эти качества разом, но какие-то из них точно окажутся крайне полезными. Более того, если вы будете вести себя нелогично и закрыто, это может серьезно испортить вам жизнь", – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Эксперт советует женщинам по возможности активно вовлекать в свои дела мужчин, которые обладают подобными чертами или внезапно продемонстрировали их в эти дни (или хотя бы прислушиваться к их советам). "Например, если вы знаете, что ваш муж, друг, приятель, брат или папа обладает аналитическим складом ума и умеет раскладывать все по полочкам, то смело обращайтесь к нему за советом в важной для вас ситуации, – советует Ковалева. – Или хотя бы не отмахивайтесь, если они высказывают свое мнение, даже если вы привыкли все решать сами. Именно в эти дни это будет исключительно полезно для вас".